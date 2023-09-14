Суспільство

У китайських банках відмовляють клієнтів від купівлі долара — Reuters

14 Вересня 2023 13:25
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китай, долар

​​Народний банк Китаю попросив деяких найбільших кредиторів країни утриматися від негайного вирівнювання своїх валютних позицій на ринку і деякий час потримати відкриті позиції, щоб зменшити тиск на юань. Також банкам наказали заохочувати своїх клієнтів утримуватися від купівлі доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з цим питанням.

В рамках цієї неофіційної вказівки банки мають не вирівнювати свої позиції на міжбанківських валютних ринках після продажу клієнтам доларів США, доки їх спотова валютна позиція не досягне певного рівня, повідомили джерела. Більшості банків дозволили мати чисту коротку або довгу валютну позицію на спотових ринках долар-юань в межах визначених лімітів.

Як прояснює Reuters, цей крок фактично означає, що частина великих обсягів купівлі долара компаніями буде поглинута банками і деякий час перебуватиме на їхніх балансах. Це частково зменшить тиск на падіння юаня.

За словами джерел, директиву ухвалили на зустрічі центрального Народного банку Китаю з кількома комерційними банками на початку тижня.

Банкам також повідомили, що компанії, які хочуть придбати 50 мільйонів доларів або більше, повинні будуть отримати дозвіл центрального банку. Джерела, які отримали директиву, повідомили, що банкам також було наказано заохочувати своїх клієнтів утримуватися від купівлі доларів.


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