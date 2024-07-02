Суспільство

У Курську палає військова база
2 Липня 2024 14:30
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пожежа, рф
Пожежа у Курську / Telegram

У російському Курськ, спалахнула велика пожежа, ймовірно, палає військова база.

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал «Типичный Курск».

«Найпотужніша пожежа сталася в районі проспекту Перемоги. Величезний стовп диму здійнявся в небо, його видно з усіх куточків міста. У МНС подію ще не прокоментували», – йдеться у повідомленні.

Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Олексій Смирнов повідомив у Телеграм-каналі, що пожежу локалізовано, гасіння триває. Про постраждалих, причини та місце пожежі; не повідомляється.

OSINT-дослідники (розвідка на основі відкритих джерел) на основі відео ТГ-каналу «Типичный Курск» визначили місце пожежі. За їхніми даними, горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830), на якій розташована велика кількість російської автотехніки, що обслуговує авіацію.


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