Суспільство

У Курській області в полон потрапило багато росіян, – державний проєкт “Хочу найти”
7 Серпня 2024 20:20

Український державний проєкт “Хочу найти” повідомив про надходження інформації з курського напрямку, де в полон потрапило багато військовослужбовців ЗС РФ – як строковики, так і контрактники та мобілізовані. 

Також є дані і щодо загиблих, чиї тіла не забрали бойові товариші під час відступу, повідомляє проєкт.

“Якщо ваші близькі перебували в зоні бойових дій у Судженському районі і перестали виходити на зв’язок, залишайте заявку в бот “Хочу найти”. Такі заявки будуть оброблятися в пріоритетному порядку”, – йдеться у повідомленні.

Військовополонених ЗС РФ, які здалися сьогодні в полон у Курській області / Фото з соцмереж

На тлі повідомлень російських “воєнкорів” про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про “масштабну провокацію” з боку України. Водночас військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.


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