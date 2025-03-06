У Курській області росіяни зв’язали африканського найманця й покинули помирати (відео)

Російські військові зв’язали й покинули помирати пораненого африканського найманця у Курській області. Відповідне відео оприлюднила 129-та бригада територіальної оборони ЗСУ.

Кадри, зняті дроном роти ударних БпАК Rugby Team, зафіксували пораненого чоловіка зі зв’язаними руками в одному з населених пунктів. Осінтери встановили, що йдеться про село Плехово Суджанського району.

Що стало причиною такого поводження росіян, достеменно невідомо. Ймовірно, найманець відмовлявся воювати або ж його використали як “приманку” для українських дронів.

На відео видно, як чоловік із пораненою ногою спочатку ховався у пошкодженій будівлі, а потім, спираючись на саморобну милицю, намагався пересуватися по засніженому полю. Згодом він впав і більше не рухався.

У 129-й бригаді зазначили, що цей випадок демонструє ставлення росіян до своїх найманців.