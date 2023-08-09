У Курській області РФ зайнялась масштабна пожежа у багатоповерхівці

У місті Курчатов Курської області Росії 9 серпня зайнялася масштабна пожежа у багатоповерхівці: вогонь охопив дах будинку.

Про це інформують російські пабліки та засоби масової пропаганди.

За словами свідків події, пожежа в Курчатові спалахнула на даху житлового будинку на вулиці Ленінградській. Зауважимо, це місто розташоване за 130 км від кордону з Україною.

У Мережі з’явилися кадри пожежі. На них видно, як над будинком та містом здіймаються чорні клуби диму.

Після загоряння на даху першого багатоквартирного будинку загорівся такий самий сусідній будинок, повідомляють місцеві жителі.

Причини пожежі наразі не відомі.