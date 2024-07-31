У Курській області РФ сталася пожежа на одному з об’єктів після атаки БПЛА

Губернатор Курської області Андрій Смірнов заявив про пожежу на одному з об’єктів регіону внаслідок атаки дронів.

Про це він написав у Telegram.

“У Курському районі виникла пожежа на одному з об’єктів після атаки ЗСУ. Знаходжуся на місці разом із представниками силових структур. З’ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги”, – написав Смірнов близько 2 години ночі.

Уже під ранок, за його словами, рятувальники локалізували вогонь на об’єкті. Натомість внаслідок пожежі люди не постраждали.

Натомість російське міністерство оборони, як пише РІА Новини, повідомляє про роботу сил ППО та знищення 19 безпілотників.

Зокрема, 11 дронів було знищено або перехоплено над Білгородською областю, 4 над Брянською, по одному БПЛА над Курською, Калузькою, Ростовською областями та тимчасово окупованим Кримом.

Також було нібито знищено керовану ракету “Нептун-МД” над Курською областю.