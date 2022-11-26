У Куп’янську-Вузловому вилучено ще одне тіло, розстріляного окупантами чоловіка

На Харківщині поліція вилучила тіло чоловіка, якого вбили російські військові, повідомили правоохоронці.

“45-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий при житті працював на залізниці. Його розстріляли окупанти, коли він під’їжджав до свого будинку”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні слідчі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури

Харківської області провели огляд та вилучили тіло загиблого, якого було захоронено на місцевому кладовищі.

Відкрито кримінальне провадження.