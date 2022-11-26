Кримінал

У Куп’янську-Вузловому вилучено ще одне тіло, розстріляного окупантами чоловіка

26 Листопада 2022 16:04
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окупація, поліція

На Харківщині поліція вилучила тіло чоловіка, якого вбили російські військові, повідомили правоохоронці.

“45-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий при житті працював на залізниці. Його розстріляли окупанти, коли він під’їжджав до свого будинку”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні слідчі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури
Харківської області провели огляд та вилучили тіло загиблого, якого було захоронено на місцевому кладовищі.

Відкрито кримінальне провадження.


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