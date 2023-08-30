Суспільство

У Куп’янській громаді з вересня змінмться час комендантської години

30 Серпня 2023 18:04
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комендантська година

У Куп’янській громаді Харківської області з 1 вересня змінмться час комендантської години.

Розпорядження опублікувала Куп’янська РВА 30 серпня.

“Запровадити на території Куп’янського району з 1 вересня 2023 року до окремого розпорядження комендантську годину шляхом заборони перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також руху транспортних засобів на території Куп’янської міської територіальної громади з 18:00 до 06:00 годин“, — йдеться у розпорядженні.


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