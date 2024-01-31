У Криворізькому районі збили ворожу ракету

Бійці ПвК “Схід” збили російську ракету у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
Скоріш за все мова йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 російських окупантів.
Бійці ПвК “Схід” збили російську ракету у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
Скоріш за все мова йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 російських окупантів.
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