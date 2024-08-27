Кримінал

У Кривому Розі з-під завалів готелю вилучено тіло третьої людини 
27 Серпня 2024 20:25
ракетний удар
Ракетний удар по готелю Кривого Рогу / Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Розі загинули троє людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Під зруйнованими будівельними конструкціями можливо перебуває ще одна людина, повідомляє ДСНС.

Також п’ятеро людей поранені. Двоє перебувають у лікарні. Ще троє поранених після надання медичної допомоги перебувають вдома.

У місті понівечені вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

Попередньо росіяни влучили в будівлю готелю балістичною ракетою Іскандер-М”.

Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.


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