У Кривому Розі з-під завалів готелю вилучено тіло третьої людини 

Внаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Розі загинули троє людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Під зруйнованими будівельними конструкціями можливо перебуває ще одна людина, повідомляє ДСНС.

Також п’ятеро людей поранені. Двоє перебувають у лікарні. Ще троє поранених після надання медичної допомоги перебувають вдома.

У місті понівечені вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

Попередньо росіяни влучили в будівлю готелю балістичною ракетою Іскандер-М”.

Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.