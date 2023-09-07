У Кривому Розі викрили російського інформатора, який “зливав” напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

Служба безпеки України викрила у Кривому Розі Дніпропетровської області російського інформатора. Він “зливав” напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

“Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він переправляв через соцмережу “Вконтакте” у вигляді фото з координатами”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, російським агентом виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.

“Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могли потрапити до окупантів”, – додали в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора.

Також в його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.