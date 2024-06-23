У Кривому Розі мати вбила 10-річну доньку і залила тіло бетоном

У Кривому Розі 22 червня знайшли тіло 10-річної Дарини Шевченко, яку розшукували протягом двох діб. За даними правоохоронців, 20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому, і її місцеперебування було невідоме.

До пошуків зниклої малолітньої дівчинки було залучено понад 50 правоохоронців, волонтерів, кінологів з пошуковою собакою, а також ДСНС з дроном / Фото НПУ

Як пише видання “Свої Кривий Ріг”, дівчинку вбила її матір під час сварки.

Зазначається, що після заяви жінки про зникнення дитини співробітники 4-го відділення поліції (Саксаганський) та Криворізького районного управління поліції цілодобово розшукували дівчинку. Проте “їхні сумніви в щирості слів жінки підтвердив поліграф, а згодом матір зізналася у всьому сама”.

“Матір вбила доньку за тиждень до того, як повідомила до поліції про її зникнення. У доньки з матір’ю були конфліктні стосунки. Після спроби самогубства, Дарина лікувалася у ПНД. На початку червня дівчинку виписали, до вбивства лишався тиждень! Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку, та впала і вдарилася скронею”, – пише видання.

Тіло 10-річної Дарини виявили на дачі, де вона часто відпочивала з батьками. Вірогідно дівчинку вбили у квартирі в Саксаганському районі.

Після вбивства жінка заховала тіло доньки у валізу та залила її бетоном у погребі на дачі.

Під час поверхневого огляду у дитини виявили рану на голові. Попередньо, жінка штовхнула дитину і та вдарилася головою.

На місці злочину працюють правоохоронці, криміналісти, кінологи та інші спеціалісти.Тіло Дарини Шевченко забрали на експертизу.

За інформацією “Свої”, матір шукала в Інтернеті сорти цементу та що зробити, аби він швидше застиг.

Пошукова історія браузера жінки видала такі запити: як прибрати трупний сморід, який цемент обрати, історію Аміни Менго, отруйні гриби та ліки.

Загалом у родини було троє дітей. Дарина була середньою, мала старшу сестру і молодшого брата.