Суспільство

В окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів

24 Травня 2024 07:39
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Вибухи у Криму, вид з набережної Алушти / Фото з соцмереж

У містах тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня було гучно. Вибухи пролунали у тимчасово окупованих Севастополі, Сімферополі, Алушті, Гвардійському, Джанкої, Армянську, Семидвір’ї та інших населених пунктах.

Як повідомляє партизанський рух АТЕШ, в Алушті був уражений вузол зв’язку російських військ.

Ти часом проукраїнський Telegram-канал “Крымский ветер” пише, що ймовірно були влучання по військовій частині ФСБ біля Алушти, а також по 126-й бригаді берегової охорони Чорноморського флоту РФ.

Удари по українському півострову підтверид і “глава” Криму Сергій Аксьонов. За його словами внаслідок “ракетної атаки” у Сімферопольському районі “загинули двоє випадкових перехожих”.

“Також в районі Алушти зафіксовано влучання по порожньому об’єкту господарського призначення. На місці працюють співробітники МНС”, – написав він.


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