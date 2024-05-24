В окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів

У містах тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня було гучно. Вибухи пролунали у тимчасово окупованих Севастополі, Сімферополі, Алушті, Гвардійському, Джанкої, Армянську, Семидвір’ї та інших населених пунктах.

Як повідомляє партизанський рух АТЕШ, в Алушті був уражений вузол зв’язку російських військ.

Ти часом проукраїнський Telegram-канал “Крымский ветер” пише, що ймовірно були влучання по військовій частині ФСБ біля Алушти, а також по 126-й бригаді берегової охорони Чорноморського флоту РФ.

Удари по українському півострову підтверид і “глава” Криму Сергій Аксьонов. За його словами внаслідок “ракетної атаки” у Сімферопольському районі “загинули двоє випадкових перехожих”.

“Також в районі Алушти зафіксовано влучання по порожньому об’єкту господарського призначення. На місці працюють співробітники МНС”, – написав він.