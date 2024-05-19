У Красноярському краї 8 вагонів пішли у відкос

У Красноярському краї 8 вагонів зійшли з колій і знесли лінію електропередач.

Аварія сталася на перегоні Красноярськ Східний – Сорокине Красноярської залізниці. За даними “Бази”, 5 вагонів і 3 цистерни зійшли з колій, частину з них розвернуло. Вагони перекрили дві смуги руху і знесли лінію електропередач. На місце прямують два ремонтні поїзди.

Причини аварії поки що невідомі. Через сходження затримано кілька поїздів далекого прямування, зокрема Іркутськ – Анапа, а також кілька приміських поїздів.