Кримінал

У Красноярському краї 8 вагонів пішли у відкос

19 Травня 2024 11:17
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партизани
Аварія на Красноярській залізниці / Скриншот відео

У Красноярському краї 8 вагонів зійшли з колій і знесли лінію електропередач.

Аварія сталася на перегоні Красноярськ Східний – Сорокине Красноярської залізниці. За даними “Бази”, 5 вагонів і 3 цистерни зійшли з колій, частину з них розвернуло. Вагони перекрили дві смуги руху і знесли лінію електропередач. На місце прямують два ремонтні поїзди.

Причини аварії поки що невідомі. Через сходження затримано кілька поїздів далекого прямування, зокрема Іркутськ – Анапа, а також кілька приміських поїздів.


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