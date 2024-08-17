У Краматорську російська ракета влучила в житловий будинок

Унаслідок обстрілу Краматорська одна з ракет влучила по двоповерховому будинку, повідомляє місцева ОВА

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, сьогодні вдень у Краматорську прогриміло п’ять вибухів.

За його словами, одна з ракет поцілила у двоповерховий будинок, інші – у промзону. Також уламками пошкоджено газопровід.

Як повідомили в ДСНС, унаслідок ворожого удару було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок.

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу надзвичайники врятували з-під завалів пораненого чоловіка 1962 р. н. та передали працівникам швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Загалом рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій.