Кримінал

У Краматорську російська ракета влучила в житловий будинок
17 Серпня 2024 16:01
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краматорськ
З-під завалів житлового будинку в Краматорську врятовано чоловіка / Фото ДСНС

Унаслідок обстрілу Краматорська одна з ракет влучила по двоповерховому будинку, повідомляє місцева ОВА

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, сьогодні вдень у Краматорську прогриміло п’ять вибухів.

За його словами, одна з ракет поцілила у двоповерховий будинок, інші – у промзону. Також уламками пошкоджено газопровід.

Як повідомили в ДСНС, унаслідок ворожого удару було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок.

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу надзвичайники врятували з-під завалів пораненого чоловіка 1962 р. н. та передали працівникам швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Загалом рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій.


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