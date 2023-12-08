Суспільство

У кожній школі України буде поліцейський

8 Грудня 2023 15:26
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поліція

Міністерство внутрішніх справ України найближчим часом оголосить про набір поліцейських, які гарантуватимуть безпеку безпосередньо в навчальних закладах України: здійснюватимуть пропускний режим із металодетекторами, контролюватимуть перебування в укритті під час повітряної тривоги, реагуватимуть на можливі надзвичайні ситуації, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В ефірі національного телемарафону в п’ятницю, коментуючи створення безпечного середовища в закладах освіти країни, міністр розповів, що найближчим часом МВС, Міністерство освіти та інші міністерства будуть задіяні у великому концептуальному проєкті, спрямованому саме на гарантування безпеки дітей.

За словами Клименка, батьки справедливо вимагають гарантування максимальної безпеки під час і після навчального процесу і в дитячий садочках, і в середніх та вищих навчальних закладах. “Ми розпочинаємо саме із закладів середньої освіти. На сьогодні у стаціонарному та змішаному режимі на території України їх працює майже 10 тис.”, – сказав міністр.

“Насамперед ми звертатимемо увагу і вживатимемо заходів у тих навчальних закладах, які розташовані в тих регіонах, що наближені до зони бойових дій, до кордону з Білоруссю… Яка мета? Щоб у кожній школі був співробітник поліції”, – пояснив глава відомства.

Основним завданням такого поліцейського, за словами Клименка, буде гарантування безпеки під час повітряної тривоги – оперативне реагування та спрямування дітей до укриття. Очільник МВС зазначив, що ДСНС іще раз у грудні перевірить укриття в школах на предмет їх місткості та відповідності нормам. Також поліцейський у школі реагуватиме на всі заяви та повідомлення, разом із викладачами забезпечуватиме пропускний режим і публічний порядок на території навчального закладу.

“Найближчим часом ми оголосимо про набір поліцейських до таких підрозділів, які будуть розташовані безпосередньо в кожній школі”, – повідомив Клименко.

Глава МВС уточнив, що йтиметься і про оснащення шкіл металодетекторами, щоб сторонні особи не могли пройти з небезпечними предметами, а також самі учні не проносили на територію школи заборонені предмети.


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