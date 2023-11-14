Політика

У конгресі США повідомили про плани щодо голосування за допомогу Україні

14 Листопада 2023 12:21
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допомога, сша

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву.

Про це він заявив в інтерв’ю “Голосу Америки“.

За словами конгресмена, він підтримує прагнення республіканців винести допомогу Україні на розгляд окремо, але розглядати її у тандемі зі зміною законодавства США щодо посилення перевірок мігрантів на кордоні.

“Отже, мова йде більше про опрацювання деталей щодо убезпечення кордону. І як тільки ми узгодимо ці питання, я думаю, вже наступного місяця ми зможемо проголосувати (щодо допомоги Україні)”, – зазначив Бейкон.

Конгресмен зауважив, що за таких умов допомогу Україні погодять не раніше січня – після того, як Конгрес профінансує уряд та уникне потенційного шатдауну.

“Я підтримую як посилення безпеки на нашому кордоні, так і допомогу Україні. Я розумію нашого спікера (республіканця Майка Джонсона), він хоче погодити і те, і інше, але він вважає, якщо ми проголосуємо за допомогу Україні зараз, то питання безпеки кордону може залишитись невирішеним”, – наголосив конгресмен.


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