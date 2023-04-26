У конгресі США підготували резолюцію про “повну перемогу України”

Конгресмени від Демократичної та Республіканської партій США внесли до палати представників конгресу США резолюцію, яка вимагає, щоб війна в Україні завершилася поверненням до кордонів 1991 року, повідомляє Yahoo News.

У документі сказано, що «політика США полягає в тому, що Україна має перемогти вторгнення та відновити свої міжнародно визнані кордони в рамках 1991 року», тобто з Кримом та іншими територіями, анексованими РФ.

“Ми не повинні повторювати помилку, здійснену 1 вересня 1939 року”, – заявив головний автор резолюції, член палати представників Джо Вілсон.

Він послався на вторгнення Адольфа Гітлера у Польщу, “яке було за відчайдушними спробами умиротворити нацистську Німеччину і запобігти другій світовій війні”.

Також резолюція закликає Україну вступити до НАТО. Крім того, у документі йдеться про те, що Росія має виплатити репарації, а кремлівські чиновники — постати перед судом за військові злочини.

Документ підготували республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен, які входять до Гельсінської комісії конгресу. Перш ніж документ винесуть на голосування у палаті представників, його розгляне комітет палати із закордонних справ.

У повідомленні Гельсінської комісії сказано, що біля Капітолію 25 квітня зібралися десятки прихильників України, які вітали внесення резолюції до конгресу. Серед тих, хто дійшов до будівлі конгресу, був третій президент України Віктор Ющенко.

Today, @RepJoeWilson, @RepCohen, @RepMarcyKaptur welcomed dozens of #Ukraine supporters to the Capitol to mark the introduction of the Ukrainian Victory Resolution. Special thanks to former President of Ukraine Yushchenko & @razomforukraine. pic.twitter.com/pIPHIo9UOu — Helsinki Commission (@HelsinkiComm) April 25, 2023