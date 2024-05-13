У Командуванні Сил підтримки пояснили, як будують фортифікації

У Командування Сил підтримки Збройних Сил України розкрили специфіку будівництва фортифікацій.

Про це АрміяInform розповів Командувач Сил підтримки Збройних Сил України генерал-майор Дмитро Герега.

“Заходи з фортифікаційного обладнання — це постійний процес, навіть коли умовно все буде побудовано, все одно ми будемо укріплювати та покращувати лінії оборони”, – наголосив він.

Українські інженерно-позиційні підрозділи будують опорні пункти на 2-й лінії оборони, які потім передають механізованим з`єднанням.

“Ми встановлюємо сучасний протидроновий захист, детально не буду розповідати, щоб не розкривати всі секрети росіянам, але те, що наші підрозділи будують — врятує багато життів наших солдат”, – наголосив Герега.

Командувач Сил підтримки зазначив, що часто в мережі бачить коментарі, що треба залити все бетоном.

“Будівництво опорного пункту — це наука. Так, ми використовуємо дерево при будівництві ходів сполучень, а для вогневих споруд, бункерів, — бетон. Пояснюю чому. Дерево простоїть 2-3 роки, воно легко замінюється, швидко монтується і при влучанні снаряду не дає стільки уламків на відкритому просторі як дасть бетон”, — зазначив Дмитро Герега.

Опорні пункти, які будують українські військові інженери, врятують багато життів піхотинців.

“Наші інженери-позиційники працюють на славу і вони знають, що їхня праця відіграє значну роль в обороні України від росіян”, — зазначив Герега.

Будівництво опорних пунктів на 2-й лінії — це небезпека для життя. Коли росіяни бачать, як працюють українські землерийні машини, — вони відразу намагаються їх знищити. Для них інженерна техніка — це пріоритет.

За період 2022-2023 років інженерні війська Сил підтримки побудували до тисячі опорних пунктів.

З початку 2024 року вже побудовано декілька тисяч опорних пунктів.

“Я впевнений, що робота інженерних військ Сил підтримки врятує якнайбільше життів нашої піхоти, забезпечить стійку оборону, а наші “сюрпризи” зроблять потік пакетів на росію безкінечним”, — зазначив Герега.