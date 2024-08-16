У КМВА розповіли про нічну атаку дронів

Вночі окупанти знову атакували столицю дронами. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

«Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, за попередніми даними були запущені ударні БпЛА. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини. В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони», – поінформував очільник КМВА Сергій Попко.

Він наголосив, що за інформацією оперативного зведення на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих.

Попко звертає увагу, що останнім часом повітряні тривоги почастішали: напередодні їх було чотири за день. А з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів у Києві пролунало понад 1200 тривог.

«Не «звикайте» до тривог, коли ворожі дрони і ракети не збирають прямо над містом і які багатьох розслабляють! Завжди ставтеся до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя!

Бережіть себе!» – закликав очільник КМВА.