Суспільство

У Кенії розбився військовий вертоліт

19 Вересня 2023 19:07
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вертоліт

Щонайменше восьмеро осіб загинули у вівторок у Кенії внаслідок падіння військового вертольоту поблизу кордону з Сомалі.

Про це повідомляє Аljazeera.

Міністерство оборони країни зазначило, що вертоліт ВПС розбився в окрузі Ламу на узбережжі Кенії під час нічного патрулювання.

“Cтворено слідчу комісію, яка виїхала на місце події для з’ясування причин катастрофи”, – йдеться у повідомленні Міноборони Кенії.

Водночас агенти кенійської служби безпеки на умовах анонімності повідомили інформагентству Associated Press, що усі військовослужбовці та члени екіпажу, які перебували на борту гелікоптера, загинули.

Зазначається, що кенійські сили оборони діють у цьому районі, щоб допомогти стримати пов’язане з Аль-Каїдою угруповання “Аш-Шабаб”, яке базується поблизу кордону у Сомалі.


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