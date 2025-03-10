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Португалія доставила в Україну вісім гелікоптерів SA-330 Puma
10 Березня 2025 10:44
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Aerospatiale SA330L Puma / Фото: Jeff2146, X
Aerospatiale SA330L Puma / Фото: Jeff2146, X

Міністерство оборони Португалії передало Україні вісім гелікоптерів Aerospatiale SA330L Puma. Техніка входить до пакета військової допомоги, узгодженого наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє ГО “Український мілітарний центр”.

Гелікоптери відправили на зберігання ще у 2012 році й 2014 року виставлені на продаж у льотному стані.

Особливість португальських SA-330 Puma – використання просунутих систем керування вогнем, що забезпечує можливість запуску протикорабельних ракет Exocet.

У носовій частині гелікоптера встановлена радіолокаційна станція ORB-31 Х-діапазону, яка адаптується до різних моделей вертольотів. Вона виконує функції пошуку та ідентифікації цілей на морській поверхні, забезпечує попередження про погодні умови, навігацію та управління вогнем для ураження як надводних, так і підводних об’єктів.

Як повідомлялося раніше, у вересні 2024 року Міністерство оборони Португалії відправило до України перші обіцяні гелікоптери Ка-32.

Гелікоптер SA-330S Puma ПС Португалії / Фото: Ross Forsyth

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