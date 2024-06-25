У Кенії мітингарі штурмують парламент, є загиблі

У столиці Кенії Найробі протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту. Акції протесту відбуваються проти закону про підвищення податків.

Кореспонденти Reuters із місця події повідомили про 5 загиблих, а фельдшерка Вівіан Ачіста сказала, що застрелені як мінімум 10 людей. Інший фельдшер Річард Нгумо сказав, що понад 50 людей отримали вогнепальні поранення.

Серед протестувальників, яких поліція Кенії розігнала сльозогінним газом, була і зведена сестра експрезидента США Барака Обами — Аума Обама.

Депутатів Кенії під час штурму евакуювали через підземні тунелі, а проти активістів спершу застосували водомети та сльозогінний газ. Коли це не допомогло, правоохоронці відкрили по людях вогонь. Кенійці також повідомляли про збої в роботі інтернету.