Політика

У Казані розпочався саміт БРІКС 
22 Жовтня 2024 13:11
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брікс
Сі Цзіньпін та Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

22 жовтня у Казані розпочався саміт БРІКС під головуванням рф. На зустрічі будуть глави 22 держав, та делегації з 36 країн.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що Росія цього року четвертий раз за 20-річну історію організації головує у БРІКС. Диктатор Володимир Путін вже прибув до Казані. 

Російські державні ЗМІ активно висвітлюють захід і наголошують на тому, що візит низки лідерів великих держав свідчить про те, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції через вторгнення в Україну.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на саміт приїдуть делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Очікується участь у саміті лідерів Китаю, Індії, Південно-Африканської республіки, Єгипту, Туреччини, Ірану, а також глави Палестинської автономії Махмуда Аббаса. 

Як пише РИА Новости, до Казані вже прибули президент Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр Індії ​Нарендра Моді та президент Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса.


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