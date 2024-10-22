22 жовтня у Казані розпочався саміт БРІКС під головуванням рф. На зустрічі будуть глави 22 держав, та делегації з 36 країн.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Зазначається, що Росія цього року четвертий раз за 20-річну історію організації головує у БРІКС. Диктатор Володимир Путін вже прибув до Казані.
Російські державні ЗМІ активно висвітлюють захід і наголошують на тому, що візит низки лідерів великих держав свідчить про те, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції через вторгнення в Україну.
За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на саміт приїдуть делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Очікується участь у саміті лідерів Китаю, Індії, Південно-Африканської республіки, Єгипту, Туреччини, Ірану, а також глави Палестинської автономії Махмуда Аббаса.
Як пише РИА Новости, до Казані вже прибули президент Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр Індії Нарендра Моді та президент Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса.