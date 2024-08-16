Політика

У Казахстані заявили, що не будуть підтримувати санкції проти РФ
16 Серпня 2024 11:51
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казахстан, рф, санкції
Прапор Казахстану / AP

Влада Казахстану не збирається слідувати західним санкціям проти РФ. 

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив віцепрем’єр-міністр та міністр економіки й інтеграції Казахстану Серік Жумангарін.

«Ми не дозволимо заборонити торгівлю нашим власним виробникам», – сказав він.

За словами Жумангаріна, Казахстан «не буде всліпу слідувати санкціям проти Росії», якщо вони торкнуться вітчизняних компаній, які є основними роботодавцями в їхньому регіоні.

Він додав, що Казахстан не приєднався до заборони на продаж Росії кулькових підшипників, які мають подвійне військове та цивільне призначення, оскільки місцевий завод виробляє їх відповідно до специфікацій, які традиційно використовуються лише у Східній Європі та колишніх радянських країнах.

При цьому він дав зрозуміти, що хоча дотримання санкційних вимог проти Росії з боку Казахстану може мати винятки, країна продовжуватиме дотримуватись цих обмежувальних правил, оскільки «не витримає» санкцій.

Жумангарін зазначив, що місцеві компанії, додані Міністерством фінансів США до списку санкцій, вже знаходяться в процесі закриття.


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