Політика

У Казахстані під час візиту Путіна на вуличному екрані з’явився український прапор. Порушено кримінальну справу
28 Листопада 2024 10:15
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Міністерство внутрішніх справ Казахстану оголосило про порушення кримінальної справи через “інцидент із рекламним екраном в Астані”, на якому під час візиту Володимира Путіна до міста 27 листопада замість російського прапора проєктувався прапор України.

Відео з LED-екраном у кольорах українського прапора, встановленим поблизу театру “Астана Опера” в столиці Казахстану, поширилося напередодні в соцмережах.

Тим часом Державна технічна служба Казахстану оголосила, що LED-екран в Астані було зламано внаслідок хакерської атаки.


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