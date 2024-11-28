У Казахстані під час візиту Путіна на вуличному екрані з’явився український прапор. Порушено кримінальну справу

Міністерство внутрішніх справ Казахстану оголосило про порушення кримінальної справи через “інцидент із рекламним екраном в Астані”, на якому під час візиту Володимира Путіна до міста 27 листопада замість російського прапора проєктувався прапор України.

Відео з LED-екраном у кольорах українського прапора, встановленим поблизу театру “Астана Опера” в столиці Казахстану, поширилося напередодні в соцмережах.

Тим часом Державна технічна служба Казахстану оголосила, що LED-екран в Астані було зламано внаслідок хакерської атаки.