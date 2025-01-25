Суспільство

У Казахстані на нафтобазі пролунав вибух: розпочалася пожежа, шестеро постраждалих (відео)
25 Січня 2025 20:30
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Пожежа на нафтобазі в Казахстані / Скриншот із відео
Пожежа на нафтобазі в Казахстані / Скриншот із відео

Вибух із подальшим обваленням ангара стався на нафтобазі в місті Жезказган у Казахстані. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє видання Tengrinews.kz.

На території однієї з нафтобаз у Жезказгані спалахнули три спецавтомобілі. До прибуття пожежних підрозділів стався вибух газоповітряної суміші, після чого обвалився ангар.

Перші підрозділи МНС, які прибули на місце події, почали гасити загоряння. Слідом прибули додаткові пожежні розрахунки.

Унаслідок пожежі госпіталізовано чотирьох співробітників нафтобази. Причина загоряння встановлюється.

З шести постраждалих п’ятьох госпіталізували. У реанімаційному відділенні перебувають двоє пацієнтів. У 63-річного чоловіка опіки і травматичний шок, чоловік у важкому стані. У 53-річного чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травматичний шок.

Також у нейрохірургічному відділенні перебувають дві жінки. У них закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забійні рани, стан стабільний.


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