Суспільство

У Карпатах загубився 71-річний турист зі Львова
9 Лютого 2025 13:29
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Ілюстративне фото / Фото ДСНС
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

Рятувальники продовжують операцію з пошуку 71-річного туриста, який зник під час проходження маршруту в Карпатах.

Як повідомили в ДСНС, чоловік був одним із 17 учасників групи, яка рухалася між горою Петрос і полониною Головчеська. В якийсь момент він відстав, але зникнення помітили лише через кілька годин. Зв’язку з туристом немає.

Пошукові роботи тривали всю ніч, проте виявити зниклого не вдалося. Вранці до операції залучили додаткові сили ДСНС. Рятувальники знайшли сліди, що ведуть у напрямку Богданської долини. Одна з пошукових груп уже рухається за цим маршрутом, ще одна – вирушила їм назустріч.


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