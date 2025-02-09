У Карпатах загубився 71-річний турист зі Львова

Рятувальники продовжують операцію з пошуку 71-річного туриста, який зник під час проходження маршруту в Карпатах.

Як повідомили в ДСНС, чоловік був одним із 17 учасників групи, яка рухалася між горою Петрос і полониною Головчеська. В якийсь момент він відстав, але зникнення помітили лише через кілька годин. Зв’язку з туристом немає.

Пошукові роботи тривали всю ніч, проте виявити зниклого не вдалося. Вранці до операції залучили додаткові сили ДСНС. Рятувальники знайшли сліди, що ведуть у напрямку Богданської долини. Одна з пошукових груп уже рухається за цим маршрутом, ще одна – вирушила їм назустріч.