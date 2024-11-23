У Карпатах каменепад заблокував електропотяг

“Укрзалізниця” ввела зміни в русі поїздів на дільниці Сянки — Мукачево, що на Закарпатті.

“Через падіння каміння з гори електропоїзд заблокований на перегоні. Попередньо дві колісні пари зійшли з рейок. Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом”, – йдеться у повідомленні УЗ.

Для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ – Чоп буде направлений в обʼїзд цієї ділянки.

На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників, щоб розблокувати рух якнайшвидше.