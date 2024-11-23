Суспільство

У Карпатах каменепад заблокував електропотяг
23 Листопада 2024 08:20
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укрзалізниця
Ілюстративне фото / Фото Visit Ukraine Today

“Укрзалізниця” ввела зміни в русі поїздів на дільниці Сянки — Мукачево, що на Закарпатті.

“Через падіння каміння з гори електропоїзд заблокований на перегоні. Попередньо дві колісні пари зійшли з рейок. Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом”, – йдеться у повідомленні УЗ.

Для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ – Чоп буде направлений в обʼїзд цієї ділянки.

На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників, щоб розблокувати рух якнайшвидше.


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