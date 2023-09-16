У Каліфорнії відбулась виставка свідчень очевидців про війну Росії в Україні

У американському Берклі в Каліфорнії відбулась виставка свідчень очевидців про війну Росії в Україні. Під час благодійного вечора іноземці могли побачити серію розповідей українців, збережені на соціальній онлайн-платформі Svidok.org.

Про це Суспільному повідомив генеральний директор AI for Good Foundation Джеймс Ходсон.

За його словами мета заходу — привернути увагу американців до знищення росіянами культурної на національної спадщини України та посилити її підтримку.

“Газети дають статистику, кількість втрачених танків, нальоти, а “Свідок” розповідає людські історії. Мета заходу полягала в тому, щоб дати світові побачити, що українці переживають щодня, — розвинути емпатію та співчуття, а також спонукати людей продовжувати підтримувати Україну, до перемоги”, — сказав Ходсон.

Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко розповів гостям виставки, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили або повністю знищили майже 800 об’єктів культурної і національної спадщини.

Під час виставки відбувся артаукціон, де були представлені українські гобелени ручної роботи, картини відомих художників, раритетні експонати з фронту і мистецькі роботи захисників, які створили їх під час реабілітації арттерапією у рівненському шпиталі.

Під час аукціону вдалось зібрати близько 20 тисяч доларів. Кошти підуть на підтримку шпиталю у Рівному та на тактичну медицину бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та спецпідрозділу “Кракен”.

На виставці також були представлені плакати українських митців міжнародного проєкту “Плакат проти війни” Академії мистецтва ти дизайну імені Евгеніуша Гепперта у Вроцлаві, культурно мистецького центру “Львівський палац мистецтв” та ART Respect Foundation.

Раніше такі виставки вже відбувались у Нью-Йорку та Вашингтоні. У майбутньому, організатори хочуть і надалі поширювати свідчення українців про війну Росії у форматі виставок не лише у США, а й у Європі.