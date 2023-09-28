Суспільство

У Ізраїлі перекинувся шкільний автобус: є постраждалі

28 Вересня 2023 08:51
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діти, ізраїль

Унаслідок аварії шкільного автобуса на заході Єрусалиму, постраждали 33 дитини.

Про це пише Сіньхуа.

“Щонайменше 33 пасажири віком 8-12 років були доставлені до лікарень. Двоє з них отримали важкі травми, один перебуває у стані середньої важкості й 30 отримали легкі травми”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інцидент трапився на перехресті, коли автобус раптово перевернувся. “Про стан водія наразі не повідомляється”, – стверджує Сіньхуа.

У поліції наголосили, що причина аварії поки достеменно невідома і її має встановити розслідування.

“Поліція вивчає, чи не призвела поломка гальм до втрати водієм контролю над автобусом”, – додає агентство.


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