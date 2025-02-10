У Гватемалі пасажирський автобус впав з мосту, понад 50 людей загинуло

У Гватемалі щонайменше 51 людина загинула внаслідок аварії за участю пасажирського автобуса, повідомляє Reuters.

За даними агентства, автобус їхав із міста Сан-Агустін-Акасагуастлан до столиці країни, міста Гватемала, і впав з автомобільного мосту в яр.

ДТП у Гватемалі / Фото: REUTERS



Місцеві видання пишуть, що водій переповненого автобуса не впорався з керуванням. Автобус врізався в кілька автомобілів і металеву огорожу моста, а потім упав у яр, де тече невелика річка.

Унаслідок аварії загинули щонайменше 36 чоловіків і 15 жінок. У Гватемалі оголосили триденну національну жалобу.