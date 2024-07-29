У гуртожитку Державного біотехнологічного університету у Харкові сталася пожежа

У гуртожитку Державного біотехнологічного університету, що у Київському районі Харкова сталася пожежа.

Горіла кімната на 4-му поверсі. Площа пожежі склала 20 м.кв, повідомляє ДСНС.

“Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборцям довелось евакуйовувати сходами десятьох мешканців гуртожитку. Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано 2 осіб”, – йдеться у повідомленні.

О 05:20 пожежу було локалізовано, а о 07:00 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

До ліквідації пожежі та порятунку людей було залучено 8 одиниць техніки та 33 рятувальника. Також на місці події працювали психологи ДСНС.