У гуртожитку Державного біотехнологічного університету у Харкові сталася пожежа

У гуртожитку Державного біотехнологічного університету, що у Київському районі Харкова сталася пожежа.
Горіла кімната на 4-му поверсі. Площа пожежі склала 20 м.кв, повідомляє ДСНС.
“Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборцям довелось евакуйовувати сходами десятьох мешканців гуртожитку. Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано 2 осіб”, – йдеться у повідомленні.
О 05:20 пожежу було локалізовано, а о 07:00 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється.
До ліквідації пожежі та порятунку людей було залучено 8 одиниць техніки та 33 рятувальника. Також на місці події працювали психологи ДСНС.