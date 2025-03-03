Суспільство

У ГУР сформували підрозділ з корінних народів Росії
3 Березня 2025 12:01
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Боєць підрозділу "Номад" / Фото: t.me/nomad_svoboda
Боєць підрозділу "Номад" / Фото: t.me/nomad_svoboda

До складу Міжнародного легіону Головного управління розвідки увійшов бойовий підрозділ “Номад”, сформований з представників корінних народів Росії. Про це повідомила пресслужба ГУР.

“Номад” було засновано у грудні 2023 року як ініціативу для об’єднання корінних народів РФ у боротьбі за права та свободи. 3 березня підрозділ офіційно приєднався до Міжнародного легіону, що діє під управлінням ГУР.

“Вже зараз у Номаді є калмики, татари, буряти, башкири, якути, проте двері відкриті для всіх національних меншин нинішньої Росії. Для всіх, хто хоче покласти край путінській в’язниці народів”, — розповідають в організації.


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