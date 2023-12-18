Суспільство

У ГУР прокоментували знайдену в Залужного прослушку

18 Грудня 2023 19:20
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Залужний, гур

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували виявлення технічних засобів для прослуховування в одному з місць перебування головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив у етері телемаратону 18 грудня.

«Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ передусім, мають розібратися в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається різними способами отримати інформацію та вивчити наші плани», — сказав він.

Юсов додав, що такі інструменти дешевші для противника та часто економлять значні ресурси на полі бою зокрема. За його словами, у ГУР очікують на результати розслідування.


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