У ГУР підтвердили ураження літака Ту-22М3 на російському аеродромі

У ГУР МО підтвердили, що на російському аеродромі “Оленья” був пошкоджений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

“Ми не коментуємо що і куди, але Верховний Головнокомандувач відзначив далекобійність, зрозуміло, що напрямок тут вгадати не важко. Що стосується факту: так, ми підтверджуємо факт ураження. Щось влучило кудись. І так можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника”, – сказав Юсов.

Він наголосив, що ураження подібних літаків має величезне значення, тому що в російського ВПК нараз немає можливості виробляти подібну нову техніку.