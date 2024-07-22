Політика

У Грузії оголосили у розшук 300 бійців “Грузинського легіону”
22 Липня 2024 13:06
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грузія
Бійці «Грузинського національного легіону» та його командир Мамука Мамулашвілі (по центру) / Фото з соцмереж

Спецслужби Грузії оголосили у розшук грузинських добровольців, що воювали на боці України.

Про це виданню The Insider розповів Мамука Мамулашвілі, командир “Грузинського національного легіону”, який воює за Україну.

За його словами, близько 300 осіб з очолюваного ним бойового підрозділу були оголошені у розшук у Грузії. Більшість із них зараз перебувають в Україні.

“Я передбачав такий розвиток подій після того, як Росія почала оголошувати нас у розшук. Це робилося для того, щоб грузинський уряд мав підстави заарештувати нас. Російські та грузинські спецслужби сьогодні працюють синхронно. Багатьом із наших хлопців, які поверталися до Грузії, грузинські спецслужби порадили виїхати. Їм казали: “Тут дуже багато росіян, ми вже не зможемо вас захистити, просимо вас виїхати”, — розповідає Мамулашвілі.

У червні російський суд визнав “Грузинський легіон” терористичною організацією. Слідчий комітет Росії заочно притягнув до кримінальної відповідальності понад 70 бійців легіону та оголосив у розшук Мамука Мамулашвілі.

Водночас Служба державної безпеки Грузії також почала викликати на допити інших грузинських добровольців, що брали участь у захисті України у складі інших підрозділів.

Щонайменше двох добровольців — Надима Хмаладзе та Лашу Чигладзе — повідомили  про виклики до суду.


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