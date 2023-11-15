У Греції затримали українця, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами Міноборони 

У столиці Греції, в Афінах, грецькі правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні 43 млн грн, які мали піти на товари Міноборони.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний очолював компанію, яка уклала угоду з Міністерством оборони України про продаж товарів військового призначення на 43 мільйони гривень. Підозрюваний спільно з кількома поплічниками узяв собі передоплату від Міноборони та перерахував гроші на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг.

12 липня 2022 року чоловіку оголосили підозру у ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі організованою групою.

6 листопада 2023 року Офіс генпрокурора направив до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт цієї людини. За співпраці з Інтерполом скерували також запит на публікацію Червоного оповіщення.

Зрештою фігуранта затримали. Апеляційний суд Афін призначив йому тимчасове тримання під вартою. Зараз прокуратура України готує необхідні документи, щоби скерувати до Греції запит про видачу підозрюваного, а потім уже в Україні притягнути його до кримінальної відповідальності.