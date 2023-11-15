Кримінал

У Греції затримали українця, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами Міноборони 

15 Листопада 2023 15:02
читать на русском →
греція, міноборони

У столиці Греції, в Афінах, грецькі правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні 43 млн грн, які мали піти на товари Міноборони.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний очолював компанію, яка уклала угоду з Міністерством оборони України про продаж товарів військового призначення на 43 мільйони гривень. Підозрюваний спільно з кількома поплічниками узяв собі передоплату від Міноборони та перерахував гроші на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг.

12 липня 2022 року чоловіку оголосили підозру у ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі організованою групою.

6 листопада 2023 року Офіс генпрокурора направив до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт цієї людини. За співпраці з Інтерполом скерували також запит на публікацію Червоного оповіщення.

Зрештою фігуранта затримали. Апеляційний суд Афін призначив йому тимчасове тримання під вартою. Зараз прокуратура України готує необхідні документи, щоби скерувати до Греції запит про видачу підозрюваного, а потім уже в Україні притягнути його до кримінальної відповідальності.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Листопада 2023 14:09

Окупанти завдали повторного удару по Запорізькій області: загинули рятувальники
15 Листопада 2023 14:08

Bloomberg дізналося деталі 12 пакета санкцій ЄС проти Росії
15 Листопада 2023 13:11

Націоналізація “ПриватБанку” була законною, – апеляційний суд
15 Листопада 2023 12:54

У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну
15 Листопада 2023 11:21

Кембриджський словник вибрав головне слово 2023 року
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід Маслов

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
усі думки