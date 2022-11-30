У Хорватії обшукали яхту Медведчука

У Хорватії ФБР у режимі секретності обшукало яхту Віктора Медведчука Royal Romance.

Ордер був виданий жупанійським (окружним) судом Спліта 15 листопада на запит мін’юсту США, пише Jutarnji list.

Представник суду сказав журналістам, що в ордері також було вказано дружину Медведчука Оксану Марченко.

Яхту політика, яка пришвартована в Трогірі, за даними влади, було затримано в Хорватії в березні поряд з двома іншими, що пов’язані з юридичними та фізичними особами зі списку санкцій ЄС.

Як вказує Jutarnji list, США ведуть проти Медведчука та Марченка справи за порушення федеральних законів, серед них – про відмивання грошей.