У Хмельницьку та Херсоні померли цивільні, поранені під час обстрілів

22-річна дівчина, яка була поранена в Хмельницькому внаслідок російських обстрілів 31 грудня, померла.

“Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм.

Співчуття рідним та близьким!”, – написав очільник ОВА Сергій Гамалій

За інформацією заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула. 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані, 12-річна дівчинка – у стані середньому тяжкості. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон.

Область за добу обстріляли 40 разів.