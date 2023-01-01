Суспільство

У Хмельницьку та Херсоні померли цивільні, поранені під час обстрілів

1 Січня 2023 13:52
23
хмельницький

22-річна дівчина, яка була поранена в Хмельницькому внаслідок російських обстрілів 31 грудня, померла.

“Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм.

Співчуття рідним та близьким!”, – написав очільник ОВА Сергій Гамалій

За інформацією заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула. 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані, 12-річна дівчинка – у стані середньому тяжкості. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон.

Область за добу обстріляли 40 разів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Січня 2023 11:19
162

Буданов дав прогноз на 2023 рік
1 Січня 2023 15:24
0

ЄС і надалі буде підтримувати Україну, – Боррель
1 Січня 2023 14:51
23

Виправдовує війну: промова Путіна показала його слабкості, – ISW
1 Січня 2023 13:52
23

У Хмельницьку та Херсоні померли цивільні, поранені під час обстрілів
1 Січня 2023 09:36
80

Окупантам не вистачає боєприпасів для наступу, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки