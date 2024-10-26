Економіка

У Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки росіян
26 Жовтня 2024 14:07
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енергопостачання, хмельницький
Ілюстративне фото / Фото “Харківобленерго”

У Хмельницькому та декількох населених пунктах Хмельницького району частково зникло енергопостачання через атаку, що відбулася 26 жовтня, повідомляє в Telegram-канал голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сили ППО області знищили вісім дронів типу “шахед”.

У результаті атаки без світла залишились частини Хмельницького та ще чотирьох населених пунктів району. Постраждали будівлі готелю, а також пошкоджено вікна в двох житлових будинках. Наразі на місці події працюють відповідні служби.

“Енергетики докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання для всіх споживачів. Постраждалих та загиблих серед цивільних немає”, – зазначив Тюрін.


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