У Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки росіян

У Хмельницькому та декількох населених пунктах Хмельницького району частково зникло енергопостачання через атаку, що відбулася 26 жовтня, повідомляє в Telegram-канал голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сили ППО області знищили вісім дронів типу “шахед”.

У результаті атаки без світла залишились частини Хмельницького та ще чотирьох населених пунктів району. Постраждали будівлі готелю, а також пошкоджено вікна в двох житлових будинках. Наразі на місці події працюють відповідні служби.

“Енергетики докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання для всіх споживачів. Постраждалих та загиблих серед цивільних немає”, – зазначив Тюрін.