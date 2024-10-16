У Херсоні зникло електропостачання

У Херсоні зникла електрика, попередньо, знеструмлене все місто. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Мрочко додав, що наразі причини масового відключення світла з’ясовуються.

Також повідомляють про проблеми з електропостачанням у Миколаївській області.

Як повідомили “Новини-N” у “Миколаївобленерго”, відключення носить аварійний характер, проте поки що масштаби аварії та скільки споживачів без світла, невідомо.

Доповнено 10:30 Мрочко додав, що проблема, через яку наразі знеструмлене місто, виникла у сусідньому регіоні.

Як повідомляє Міненерго, сьогодні вранці з технологічних причин вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмились побутові та промислові споживачі міст Херсон, Миколаїв, а також частково Миколаївської і Херсонської областей. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.