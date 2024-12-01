У Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко

У Херсоні трагічно загинула волонтерка Римма Бараненко. Її життя обірвалося внаслідок атаки, коли російські окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку із пасажирами.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Римма Бараненко / Фото @olexandrprokudin

“Сумна звістка… Сьогодні в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона”, – написав Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що знав Римму понад 10 років і співпрацював із нею над численними проєктами.

“Римма була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти. Її втрата – це велика трагедія”, – додав Прокудін, висловивши співчуття родині та близьким загиблої.

Сьогодні о 8:15 ранку російські військові атакували безпілотником громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару по маршрутці загинули троє людей, ще 8 херсонців отримали поранення.