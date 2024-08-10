У Херсоні росіяни влаштували полювання на місцевих жителів

У Херсоні 10 серпня спостерігається підвищена активність ворожих дронів, які атакують мирних жителів, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вже відомо про постраждалих людей.

«Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих. Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів», – зазначив Прокудін.

Він закликав за можливості залишатися вдома жителів:

передмістя Херсона;

Садового;

Антонівки;

Кіндійки;

Дніпровського району.

«Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку», – закликав Прокудін.