Політика

У Херсоні планують відкрити офіс ООН
12 Серпня 2024 16:25
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У Херсоні незабаром буде відкрито офіс ООН, повідомила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун.

“Ми відкриваємо офіс ООН у Херсоні. У липні я відвідала кілька можливих локацій. Це відповідь на ваше запитання про те, що далі. Ми забудемо? Ми не забудемо про війну, тому що ми там присутні. Я була в Херсоні десятки разів, але я хочу, щоб ми були присутні там більш фізично. Я знаю, що в Києві іноді кажуть: навіщо нам ООН? А ви запитайте херсонців. Вони знають”, – сказала Браун в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна“.

Вона наголосила, що ситуація в Херсоні та Херсонській області залишається складною через постійні російські обстріли та наслідки катастрофи на Каховській ГЕС.

“Мушу згадати Херсон, там дуже складна ситуація. Ми намагаємося робити якомога більше. І це не тільки поставки, які ми там надаємо, а й послуги. ЮНІСЕФ багато робить із “Водоканалом”, ВООЗ, UNFPA підтримують лікарні. Тож ми намагаємося покращити ситуації, адже люди залишаються вдома”, – додала Браун.


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