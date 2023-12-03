У Херсоні після обстрілу зросла кількість загиблих і поранених

Сьогодні армія РФ вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

“На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє і отримали поранення семеро людей”, – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога.

На відео – наслідки сьогоднішньої атаки.

Раніше повідомлялося про одну загиблу людину і трьох поранених.