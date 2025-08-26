У Генштабі спростували інформація про окупацію двох сіл на на Дніпропетровщині

У Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про окупацію російськими військами двох сіл на стику кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

“Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками”, – йдеться у повідомленні.

Там зазначено, що інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності.

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію двох населених пунктів на Дніпропетровщині — сіл Запорізьке та Новогеоргіївка.