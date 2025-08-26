        Суспільство

        DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 16:03
        читать на русском →
        Села Запорізьке та Новогеоргіївка на мапі DeepState
        Села Запорізьке та Новогеоргіївка на мапі DeepState

        Аналітичний проєкт DeepState вперше повідомив про окупацію двох населених пунктів на Дніпропетровщині — сіл Запорізьке та Новогеоргіївка.

        Запорізьке й Новогеоргіївка лежать на стику кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

        Реклама
        Реклама

        До цього про захоплення Запорізького заявляло Міноборони РФ, однак речник ОСУВ “Дніпро” тоді спростував ці дані.

        Ще у травні російські війська поширювали інформацію про вихід на межі Дніпропетровської області, зокрема в районі Новомиколаївки на Донеччині. Цю інформацію заперечували у Дніпропетровській ОВА та Силах оборони.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини