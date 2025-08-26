DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

Аналітичний проєкт DeepState вперше повідомив про окупацію двох населених пунктів на Дніпропетровщині — сіл Запорізьке та Новогеоргіївка.

Запорізьке й Новогеоргіївка лежать на стику кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

До цього про захоплення Запорізького заявляло Міноборони РФ, однак речник ОСУВ “Дніпро” тоді спростував ці дані.

Ще у травні російські війська поширювали інформацію про вихід на межі Дніпропетровської області, зокрема в районі Новомиколаївки на Донеччині. Цю інформацію заперечували у Дніпропетровській ОВА та Силах оборони.