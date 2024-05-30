У Генштабі розповіли деталі нічної атаки на Крим

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це зазанчили у Генштабі ЗСУ.

“Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО – “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників”, – йдеться у повідомленні.

В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

“Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано”, – додали у Генштабі.