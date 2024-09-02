Суспільство

У Генштабі провели закриту нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ у серпні
2 Вересня 2024 21:22
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війна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Міноборони

У Генштабі провели нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України за серпень цього року.

Як розповіли у Генштабі, основну увагу в ході заходу приділили:

  • змінам в оперативній обстановці;
  • комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
  • комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;
  • безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
  • оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
  • визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

“Окремо Головнокомандувач Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань”, – додали у Генштабі.


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