У Генштабі провели закриту нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ у серпні

У Генштабі провели нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України за серпень цього року.
Як розповіли у Генштабі, основну увагу в ході заходу приділили:
- змінам в оперативній обстановці;
- комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
- комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;
- безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
- оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
- визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.
“Окремо Головнокомандувач Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань”, – додали у Генштабі.