У Генштабі провели закриту нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ у серпні

У Генштабі провели нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України за серпень цього року.

Як розповіли у Генштабі, основну увагу в ході заходу приділили:

змінам в оперативній обстановці;

комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;

комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;

безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;

оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;

визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

“Окремо Головнокомандувач Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань”, – додали у Генштабі.